Яндекс.Дзен начнет предупреждать авторов об ограничениях контента

В ближайшие две недели Яндекс.Дзен начнет присылать авторам уведомления о публикациях, которые не будут показаны широкой аудитории, и рассказывать о том, какие посты увидят только подписчики.

Команда сервиса надеется, что эта информация поможет авторам платформы лучше понять, как в дальнейшем развивать свои каналы.

В Дзене работает тот же механизм, что и при подписках на контент в соцсетях или в RSS-ленте. Однако Дзен показывает публикации авторов и более широкой аудитории, а не только подписчикам. Аудитория случайна, и пока ее интересы не известны достаточно хорошо, рекомендуемые ей в случайном порядке публикации должны на 100 % соответствовать правилам платформы, чтобы они не смогли никому навредить. Если авторы будут понимать, какие именно из их материалов Дзен рекомендует более широкой части аудитории, они смогут лучше ориентироваться в механизмах работы платформы.

«Не стоит бояться ограничения рекомендаций отдельных постов. Если таких публикаций мало, ваш канал продолжит развиваться благодаря остальным материалам. Если подобных материалов будет слишком много, увы, ограничения будут распространяться на весь канал. В этом случае публикации будут видеть только подписчики канала», — поясняют представители Дзена.

Первое время система уведомлений об ограничениях будет работать в тестовом режиме. Это значит, что сейчас авторам будут показываться не все полученные ими ограничения. Сначала уведомления будут приходить только участникам «Нирваны», а в течение двух месяцев система станет доступной для всех блогеров Дзена.

Напомним, Яндекс.Дзен запустил партнерскую программу приоритетного ранжирования «Нирвана» осенью 2018 года. Благодаря этой программе уникальный авторский контент получает больше показов в Дзене. «Нирвана» призвана сделать ленты пользователей интереснее, а охваты у авторов и издателей больше.

