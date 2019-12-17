Яндекс.Дзен попал в реестр Роскомнадзора

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации в интернете (ОРИ) компанию Yandex Services AG, обеспечивающую функционирование сервиса Яндекс.Дзен.

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, сведения о Yandex Services AG были внесены в реестр 10 декабря.

Согласно закону Яровой, вступившему в силу 1 июля 2018 года, компании, внесенные в реестр ОРИ, должны хранить данные о звонках и сообщениях пользователей на протяжении шести месяцев. Кроме того, ОРИ по запросу обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным государственным органам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписок. В случае невыполнения этих требований сервисы могут быть заблокированы на территории России.

Как уточнили в Роскомнадзоре, из сервисов Яндекса в реестре ОРИ в настоящий момент находятся Яндекс.Почта, Яндекс.Диск и Яндекс.Район.

Напомним, в начале 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее организаторам распространения информации (ОРИ) разглашать данные о сотрудничестве со спецслужбами и правоохранительными органами.

Отметим, что Минкомсвязи РФ считает, что в реестр организаторов распространения информации должны входить все сайты, позволяющие пользователям оставлять комментарии под материалами.

