Яндекс.Дзен запускает Школу авторов рекламных текстов

Этот бесплатный онлайн-курс научит писать для бизнеса

С 23 июня по 17 июля пройдут занятия в Школе авторов рекламных текстов Яндекс.Дзена. Она состоит из лекций для маркетологов, копирайтеров, редакторов и всех, кто хочет научиться писать продающие тексты и запускать эффективную рекламу в Дзене.

В рамках курса спикеры из команды Дзена и приглашенные гости проведут видеоуроки, проверят домашние задания и ответят на вопросы участников.

Преподаватели школы:

Никита Белоголовцев , руководитель направления сторителлинга Дзена;

, руководитель направления сторителлинга Дзена; Олег Копылов , шеф-редактор Дзена;

, шеф-редактор Дзена; Маша Усольцева, редактор Дзена.

Кроме того, лекции прочитают авторы Дзена, сотрудники рекламных агентств и представители рекламодателей, которые работают с Дзеном.

В программе школы:

23 видеоурока;

4 домашних задания;

5 вебинаров с разбором домашних заданий и ответами на вопросы.

В школе будет два формата обучения:

Студент. Нужно сделать тестовое задание, сдавать домашние работы на проверку, а лучших выпускников ждет стажировка в контент-агентстве «Сделаем». Слушатель. Можно присутствовать на всех лекциях и вебинарах, задавать спикерам вопросы. Вступительные тесты не нужны.

Чтобы стать студентом Школы авторов рекламных текстов, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и выполнить тестовое задание до 17 июня.

Напомним, в конце мая в Журнале Яндекс.Дзена стартовал курс «Стоп. Снято» — для тех, кто хочет научиться делать видеоконтент.