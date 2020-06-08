Яндекс.Дзен запускает Школу авторов рекламных текстов

С 23 июня по 17 июля пройдут занятия в Школе авторов рекламных текстов Яндекс.Дзена. Она состоит из лекций для маркетологов, копирайтеров, редакторов и всех, кто хочет научиться писать продающие тексты и запускать эффективную рекламу в Дзене.
В рамках курса спикеры из команды Дзена и приглашенные гости проведут видеоуроки, проверят домашние задания и ответят на вопросы участников.
Преподаватели школы:
- Никита Белоголовцев, руководитель направления сторителлинга Дзена;
- Олег Копылов, шеф-редактор Дзена;
- Маша Усольцева, редактор Дзена.
Кроме того, лекции прочитают авторы Дзена, сотрудники рекламных агентств и представители рекламодателей, которые работают с Дзеном.
В программе школы:
- 23 видеоурока;
- 4 домашних задания;
- 5 вебинаров с разбором домашних заданий и ответами на вопросы.
В школе будет два формата обучения:
- Студент. Нужно сделать тестовое задание, сдавать домашние работы на проверку, а лучших выпускников ждет стажировка в контент-агентстве «Сделаем».
- Слушатель. Можно присутствовать на всех лекциях и вебинарах, задавать спикерам вопросы. Вступительные тесты не нужны.
Чтобы стать студентом Школы авторов рекламных текстов, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и выполнить тестовое задание до 17 июня.
Напомним, в конце мая в Журнале Яндекс.Дзена стартовал курс «Стоп. Снято» — для тех, кто хочет научиться делать видеоконтент.
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