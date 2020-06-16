Яндекс.Дзен изменил правила работы с тегами

С некоторых пор под материалами в Яндекс.Дзене можно ставить максимум 5 тегов, а не 10, как было раньше.

По словам разработчиков, это никак не влияет на рекомендации публикаций — по внутренним данным сервиса, пользователи кликают только на первые теги. К тому же, внутри самой статьи по-прежнему можно размещать до 10 тегов.

У сокращения количества тегов есть две причины:

решение об унификации количества тегов под разными форматами материалов (скоро их станет еще больше!).

забота о заработке блогеров — большое количество тегов отвлекает внимание читателя и отодвигает рекламный блок.

Напомним, в конце мая Яндекс.Дзен запустил программу поддержки новых блогеров, которые создают качественный уникальный контент.

А на прошлой неделе сервис отметил свой первый юбилей. Дзен начинался пять лет назад как лента новостей в мобильном Яндекс.Браузере, а сейчас это крупная контентная платформа, которой каждый день пользуются миллионы человек.