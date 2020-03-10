Яндекс встроил рекомендательную ленту Дзена в Viber

Яндекс заключил соглашение с сервисом Viber о встраивании своей рекомендательной ленты Яндекс.Дзен в мессенджер.

«Прошлым летом мы начали тестировать интеграцию Дзена в мессенджер, и эксперимент прошел успешно. Поэтому с сегодняшнего дня лента появится у всех пользователей мессенджера в России во вкладке «Интересное» и в Беларуси — в качестве основной кнопки на главном экране», — сообщили в Яндексе.

Предполагается, что партнерство позволит Яндекс.Дзену привлечь не менее 10% российской аудитории мессенджера, которая насчитывает около 36 млн человек ежемесячно. Viber в свою очередь, с помощью рекомендательной ленты рассчитывает повысить вовлеченность пользователей.

Согласно результатам пилотного запуска летом прошлого года, каждый человек проводил в ленте Дзена в Viber примерно 12 минут. В пилоте участвовало по 1 млн пользователей Viber в месяц в каждом российском регионе.

Ранее в феврале стало известно, что мессенджер Viber впервые начнет продавать рекламу в России. Селлером компании стала компания IMHO, уже сотрудничающая с Яндексом, Rambler Group, YouTube и другими крупными площадками.

