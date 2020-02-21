Яндекс.Дзен добавил в редактор новые инструменты для работы с видео

В редакторе Яндекс.Дзена появились обновления, призванные упростить жизнь тем, кто делает видео для платформы.

Теперь авторы смогут:

добавлять описание к видео (до 400 символов);

ставить теги;

видеть в окне загрузки превью ролика.

Делать отложенные публикации.

Кроме того, теперь Журнал Дзена с советами по ведению блога и новостями платформы будет находиться всегда под рукой, прямо в редакторе.

Напомним также, что в ближайшие две недели Яндекс.Дзен начнет присылать авторам уведомления о публикациях, которые не будут показаны широкой аудитории, и рассказывать о том, какие посты увидят только подписчики.