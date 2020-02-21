Яндекс.Дзен добавил в редактор новые инструменты для работы с видео

В редакторе Яндекс.Дзена появились обновления, призванные упростить жизнь тем, кто делает видео для платформы.
Теперь авторы смогут:
- добавлять описание к видео (до 400 символов);
- ставить теги;
- видеть в окне загрузки превью ролика.
- Делать отложенные публикации.
Кроме того, теперь Журнал Дзена с советами по ведению блога и новостями платформы будет находиться всегда под рукой, прямо в редакторе.
Напомним также, что в ближайшие две недели Яндекс.Дзен начнет присылать авторам уведомления о публикациях, которые не будут показаны широкой аудитории, и рассказывать о том, какие посты увидят только подписчики.
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