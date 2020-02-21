Яндекс.Дзен добавил в редактор новые инструменты для работы с видео

Оксана Мамчуева -
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В редакторе Яндекс.Дзена появились обновления, призванные упростить жизнь тем, кто делает видео для платформы.

Теперь авторы смогут:

  • добавлять описание к видео (до 400 символов);
  • ставить теги;
  • видеть в окне загрузки превью ролика.
  • Делать отложенные публикации.

Кроме того, теперь Журнал Дзена с советами по ведению блога и новостями платформы будет находиться всегда под рукой, прямо в редакторе.

Напомним также, что в ближайшие две недели Яндекс.Дзен начнет присылать авторам уведомления о публикациях, которые не будут показаны широкой аудитории, и рассказывать о том, какие посты увидят только подписчики. 

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