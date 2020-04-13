В Яндекс.Дзене заработали теги у видеороликов. Теперь все создатели видео смогут группировать контент по темам. Также теги облегчат пользователям платформы поиск тематического контента.

Напомним, ранее команда Дзена сообщила о прекращении поддержки платформой нарративов и постов. Возможность создавать эти форматы исчезла из редактора на прошлой неделе.

Вместе с тем было принято решение расширить существующие временные ограничения для видеороликов. Теперь на платформу можно загружать ролики длиной до одного часа.

