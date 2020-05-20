Яндекс.Дзен запустил курс по видеоблогингу

В Журнале Яндекс.Дзена стартовал курс «Стоп. Снято» — для тех, кто хочет научиться делать видеоконтент.

Этот курс для тех, кто хочет сделать первые шаги в создании видеоконтента, но не знает, с чего начать. А также — для блогеров, которые уже попробовали снимать видео, но столкнулись со сложностями.

Эксперты курса — известные блогеры, журналисты, сценаристы — расскажут, как обустроить студию дома и как хорошо выглядеть в кадре, а задания помогут отработать практические навыки и снять пилотный выпуск своего блога.

Первый блок курса состоит из полезных текстов с советами по созданию видео и пяти коротких видеолекций:

как подготовиться к съемке

как написать сценарий

как оборудовать студию

как снимать

как смонтировать видео

Участники, выполнив все задания курса, могут выложить их с хештегом #стопснято — и получить 10 тысяч бонусных показов. Тройке лучших достанется по 100 тысяч показов. Команда Дзена будет анализировать работы учеников курса и давать краткую обратную связь в журнале, чтобы пользовательские видео становились еще лучше.

В конце курса учеников ждет итоговая работа. Лучший выпускник будет награжден миллионом бонусных показов, а блогеры, занявшие второе и третье место, получат по 250 тысяч показов.

Подробности о курсе и первый обучающий ролик можно найти здесь.

Напомним, недавно у блогеров Яндекс.Дзена появилась возможность зарабатывать не только на рекламе, но и на виджетах с товарами. Партнерами новой программы на первом этапе стали Яндекс.Маркет и маркетплейс Беру.