Яндекс поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по математике

Сервис Яндекс.Репетитор запустил Тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ по математике, который можно пройти по ссылке.

С помощью этого инструмента школьники могут самостоятельно оценить свои знания по предмету, выбрать уровень ЕГЭ для подготовки (базовый или профильный) и понять, какие темы лучше подтянуть для успешной сдачи единого экзамена. Тест подготовлен совместно с Центром Педагогического Мастерства, — ведущим методическим центром в области математического образования.

Алексей Шаграев, руководитель сервиса Яндекс.Репетитор:

«Будущим выпускникам нужно определиться с уровнем экзамена по математике очень быстро — заявления необходимо успеть подать до первого февраля. Выбор профильного или базового экзамена определяет возможности по продолжению учебы после школы, но также влияет на те усилия, которые нужно затратить при подготовке. Наш тест поможет принять взвешенное решение, учитывающее текущий уровень знаний».

Пройти диагностическую работу можно онлайн с любого устройства. Весь процесс состоит из трех этапов. Первый этап — психологические вопросы, далее — решение задач, общих для базового и профильного ЕГЭ, и, в зависимости от результатов второго этапа, решение задач базового или профильного ЕГЭ. После завершения третьего этапа пользователь получает объективные рекомендации по выбору уровня единого экзамена по математике и советы по подготовке.

Напомним, сервис для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Яндекс.Репетитор был открыт в сентябре 2018 года и является одним из проектов «Образовательной инициативы» Яндекса. За это время им воспользовались более семи миллионов пользователей, решивших в общей сложности 40 миллионов задач.

