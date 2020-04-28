Яндекс помогает фонду «Дари еду» доставлять продукты нуждающимся

Яндекс вместе с волонтерами благотворительного фонда «Дари еду» начал развозить продуктовые наборы нуждающимся.

Пакеты с продуктами получат жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Воронежа и Новосибирска. Скоро помощь придет и в другие города.

Волонтеры благотворительного фонда «Дари еду» собирают продуктовые наборы и разносят их по домам. В рамках проекта Яндекса «Помощь рядом» они смогут бесплатно ездить на такси и успеют посетить больше людей. В каждом из городов-миллионников с волонтерами работают около 50 водителей партнеров Яндекс.Такси, а в Москве и Петербурге — около 100. Поездки будут оплачиваться из фонда проекта «Помощь рядом».

Игорь Шатунов, руководитель благотворительного фонда «Дари еду»:

«Сейчас важно объединить усилия по поддержке нуждающихся. Огромное спасибо команде Яндекса, которая помогает нам с машинами. Теперь мы сможем развозить больше продуктов и охватить больше семей. Мы готовы работать со всеми, кто хочет помочь: магазинами, ресторанами, производителями и волонтерами. Вместе мы сможем сделать очень много».

Боксы фонда «Дари еду» есть во всех гипермаркетах и супермаркетах «Лента», в магазинах «Вкусвилл» и других торговых точках — в общей сложности 434 магазина в 134 городах. За последние три недели фонд собрал 25 тонн продуктов и поддержал 1500 семей, или 3000 человек.

Напомним, «Помощь рядом» — это социальный проект Яндекса, запущенный для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла из-за пандемии коронавируса.

19 марта Яндекс официально вошел в созданный правительством Альянс по борьбе с коронавирусом, задачей которого является обеспечение условий для оперативного тестирования населения.