Яндекс.Формы стали доступны всем блогерам Дзена

Платформа Яндекс.Дзен запустила новый удобный инструмент для блогеров, предоставив им еще больше возможностей для создания контента.

С сегодняшнего дня вставлять формы в статьи могут все блогеры Дзена.

Что можно сделать с помощью форм:

провести опрос и узнать мнение ваших читателей;

открыть регистрацию на мероприятие — например, если вы решите встретиться с подписчиками или прочитать лекцию;

собрать заявки — если у вас свой бизнес или вы что-то делаете своими руками;

запустить конкурс, и тогда читатели смогут принять в нем участие не уходя из статьи.

Напомним, Дзен начал тестировать интеграцию Яндекс.Форм в начале марта. Она была доступна только участникам программы Нирвана и рекламодателям.

Участники эксперимента тестировали новую возможность чуть меньше месяца. За это время они создали несколько сотен статей с формами, которые собрали около 5 млн просмотров.