Яндекс сделал тестирование на коронавирус бесплатным для всех

Яндекс делает все тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках социального проекта «Помощь рядом». Тестирование от аккредитованных лабораторных служб доступно для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья всех возрастов. В будущем оно станет доступно и для жителей других регионов.

Тестирования оплачиваются из выделенных ранее Яндексом средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад через фонд-партнер «Подарок Ангелу». В настоящий момент собранных средств достаточно для оплаты тестирований на ближайшее время с учетом сложившегося спроса. Любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд через специальную форму на сайте деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить.

Тестирование производится в том числе с применением технологий компании EMG, разработанных при поддержке РФПИ и позволяющих добиваться максимально точных результатов диагностики в кратчайшие сроки.

«Несколько дней с запуска тестирования для пожилых москвичей наша команда оценивала спрос на услугу и наши инфраструктурные возможности. Мы видим, что тестирование нужно проходить именно тем людям, кто продолжает работать и обеспечивать безопасную жизнь жителей страны в это непростое время: на улицах, в магазинах, в социальных учреждениях, в доставке товаров и продуктов. Поэтому мы приняли решение все тестирование проводить бесплатно», — прокомментировал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса.

Чтобы пройти бесплатное тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. После подтверждения времени тестирования по указанному адресу на машине проекта «Помощь рядом» приезжает медицинский работник одной из лабораторий-партнеров проекта. Все работники одеты в защитную медицинскую одежду. Медицинский работник берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию.

Каждый день система анализирует все заявки на бесплатное тестирование, количество возможных тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по зонам доставки в зависимости от возраста заявителя и времени подачи заявки. Заявки собираются в географические зоны для оптимизации логистики и доставки наибольшего количества тестов в день. Все автомобили оборудованы защитным экраном, который отделяет медицинских работников от водителей для безопасности их здоровья.

Напомним, социальный проект Яндекса «Помощь рядом» был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта Яндекс организует поездки медицинских работников на вызовы на дому, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

19 марта Яндекс официально вошел в созданный правительством Альянс по борьбе с коронавирусом, задачей которого является обеспечение условий для оперативного тестирования населения.