Яндекс хочет зарегистрировать товарные знаки «гиперапп» и hyperapp

Компания Яндекс в декабре 2019 года подала заявки на регистрацию двух товарных знаков — «гиперапп» и hyperapp. Это следует из документов, опубликованных на сайте Федерального института промышленной собственности, где размещаются заявки на патенты и товарные знаки, а также решения Роспатента по ним.

В Яндексе на вопрос, связано ли это с возможной разработкой суперприложения, ответили, что не комментируют свои планы. В компании заявили, что достаточно часто регистрируют товарные знаки и получают патенты на технологии, но не все они находят применение в будущем.

Напомним, суперприложение, или суперапп, сочетает в себе функции сразу нескольких приложений. Первые супераппы появились в Китае: мессенджер WeChat компании Tencent и платежный сервис AliPay от Alibaba Group предлагают возможности для общения, онлайн-покупок, заказа такси, доставки еды и другие услуги.

Отметим также, что в сентябре о своем намерении запустить суперприложение на базе соцсети ВКонтакте сообщила Mail.ru Group. Суперапп компании будет сочетать в себе множество функций и позволит на одном экране удовлетворять различные потребности: коммуникативные, развлекательные, финансовые и деловые.

