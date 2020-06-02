Яндекс представил четвертое поколение беспилотных автомобилей

В прошлом году Яндекс и входящий в мировой топ-10 производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) подписали соглашение о намерениях создать программно-аппаратный комплекс для беспилотников 4-го и 5-го уровня автономности на базе технологий российской компании.

Сегодня компании показали результат своего сотрудничества — беспилотный автомобиль Яндекса нового поколения на базе Hyundai Sonata.

Это первое поколение, разработанное совместно с автомобильной компанией. Первые беспилотные Hyundai Sonata уже приступили к тестированию в Москве. До конца года флот Яндекса пополнит 100 таких автомобилей. Часть из них будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, а часть – присоединится к флоту компании в США.

Электронные блоки управления были доработаны Mobis для более эффективного взаимодействия с технологией беспилотного управления Яндекса. Изначально созданные для использования в машине под управлением человека, они были модифицированы с учетом задач и особенностей автономного вождения.

Инженеры Яндекса значительно усовершенствовали набор сенсоров. Камер стало больше, появились камеры с разным фокусным расстоянием. Радары теперь расположены на крыше и позволяют системе различать еще больше машин. Лидары на передних крыльях могут еще лучше «видеть» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора.

Напомним, Яндекс начал тестировать лидары собственной разработки для беспилотных автомобилей в декабре 2019 года. Новыми устройствами также оснащаются автономные роботы-доставщики Яндекс.Роверы.