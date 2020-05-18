Яндекс и группа «ПРОДО» помогут продуктами 30 тысячам семей

Яндекс и группа «ПРОДО» доставят более 30 000 продуктовых наборов нуждающимся семьям в семи регионах России в рамках проекта «Помощь рядом». Наборы мясной продукции от предприятий агрохолдинга получат жители Новосибирска, Перми, Уфы, Тюмени, Омска, Клина и Калуги.

Список нуждающихся семей составили социальные службы регионов. Помощь будет оказана пенсионерам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями и тем, кто остался без работы, доходов и возможности дополнительного заработка.

Продуктовые наборы адресатам привезут автомобили партнёров Яндекс.Такси. Экипаж каждого автомобиля состоит из двух человек: сотрудничающего с Яндекс.Такси водителя и волонтера. Волонтеры доставят продукты прямо до двери — чтобы получить набор, людям не нужно выходить из дома.

Напомним, в конце марта Яндекс запустил проект «Помощь рядом», чтобы помочь медицинским и социальным службам во время пандемии. Участвующие в проекте водители доставляют продукты, а также перевозят на специально оборудованных автомобилях врачей и соцработников. Яндекс перечислил в фонд 250 миллионов рублей.

С 20 апреля Яндекс проводил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в Москве. На сегодняшний день Яндекс вместе с партнерами-лабораториями организовал уже более 20 тысяч бесплатных тестирований на дому.

Группа «ПРОДО» также активно помогает людям во время пандемии. С начала апреля «ПРОДО» поддерживает врачей — сотрудников больниц, где лечат COVID-19, в Москве, Подмосковье, Новосибирске и Перми. Кроме того, предприятия группы предоставляют продукты для волонтеров, пенсионеров и маломобильных граждан.