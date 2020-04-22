Яндекс и Mail.ru вошли в список системообразующих компаний в сфере информации и связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало список системообразующих компаний из 79 организаций в сфере информации и связи, которые могут рассчитывать на дополнительную господдержку.

Как говорится в сообщении ведомства, список сформирован с учетом предложений Минкомсвязи и утвержден правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

В список попали компании из 14 отраслей: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные агентства; книжные издательства; газеты; радиостанции; предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные магазины; рекламные агентства.

С полным списком можно ознакомиться здесь

Критериями для попадания в список стали выручка организации; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в интернете; ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах Российской Федерации и ряд других.

На следующем заседании правкомиссии 24 апреля будет рассмотрены еще четыре отраслевых перечня — от Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава.

Отметим, что Минкомсвязь РФ отложила намеченные на весну плановые учения по обеспечению автономности и безопасности работы рунета из-за эпидемии коронавируса.