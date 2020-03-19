Яндекс и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом

Российские интернет-компании Яндекс и Mail.ru, совместно с Фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) вошли в созданный правительством Альянс по борьбе с коронавирусом.

О создании Альянса, задачей которого является обеспечение условий для оперативного тестирования населения, было объявлено сегодня в ходе селекторного совещания председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В проекте также примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий. Пилотный проект на базе российско-японской системы диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП.

Участники альянса отметили, что инновационная система тестирования на сегодняшний день является уникальным решением, в котором применяется метод изотермальной молекулярной диагностики, не уступающий в точности общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции), но сокращает время тестирования более чем в 4 раза, с двух и более часов до 30 минут.

Михаил Мишустин поддержал предложения представителей альянса по внесению изменений в нормативное регулирование для проведения оперативного тестирования населения.

Отметим, что компания Яндекс занимается разработкой масштабной платформы для полноценного дистанционного обучения, запуск которой запланирован на конец марта. На первом этапе в разработку системы будет инвестировано более 200 миллионов рублей.

А Mail.ru Group открыла бесплатный доступ для всех организаций к бизнес-мессенджеру Myteam и расширила пакет бесплатных возможностей в Teambox, чтобы помочь малому и среднему бизнесу сократить затраты в случае вынужденного перехода на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса.

