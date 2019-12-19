В Яндекс.Играх появились игры со встроенными покупками

У игровых разработчиков появилась возможность добавлять в каталог Яндекс.Игр браузерные игры со встроенными покупками.

Например, люди смогут купить в игре аксессуары или дополнительные атрибуты, дающие преимущество перед другими игроками или кастомизировать своего персонажа. Каталог игр доступен в приложении Яндекса, на главной странице и в Яндекс.Браузере.

Добавить игры можно через консоль разработчика, предварительно поддержав работу с внутриигровыми покупками в игре с помощью SDK от Яндекса.

Также в SDK доступны методы для авторизации пользователя, сохранения данных состояния игры (пройденные уровни, опыт, внутриигровые покупки и т. д.).

Кроме встроенных покупок владельцы игр также могут монетизировать свои проекты с помощью рекламы, добавив в игру код Рекламной Сети Яндекса.

Одной из первых игр с внутренними покупками, доступных в каталоге, стала браузерная игра «Игра Престолов: Зима близко». В общей сложности сейчас в каталоге около 1500 игр.

Напомним, Яндекс открыл доступ к своей игровой платформе сторонним разработчикам в мае этого года. Теперь они могут размещать свои игры в каталоге на yandex.ru/games и заработать на размещении рекламы.