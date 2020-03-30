Яндекс представил индекс самоизоляции

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, Яндекс придумал считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах.

Для этого сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

В эту субботу, 28 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составил 3 балла. На следующем графике в шапке новости видно, что с каждой неделей индекс в целом растет, но все еще остается довольно низким. Желтый уровень самоизоляции в среднем за день фиксировался только в выходные и праздничный понедельник 9 марта. Все рабочие дни пока красные.

Большие города с разной скоростью переходят на жизнь в изоляции. Для сравнения на график вместе с крупнейшими городами России были также добавлены несколько столиц ближнего зарубежья.

Отметим, ранее Яндекс запустил специальный проект #лучшедома, где собрал все, что может пригодиться соблюдающим карантин. А также создал онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.