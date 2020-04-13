Яндекс запускает благотворительную инициативу помощи людям во время пандемии

Яндекс запускает благотворительную инициативу в рамках проекта «Помощь рядом». На сайте проекта help.yandex.ru появилась форма для пожертвований, с помощью которой любой человек или организация могут перечислить средства тем, кто в них нуждается. Инициатива стартует в сотрудничестве с благотворительными фондами «Друзья» и «Подарок ангелу», присоединиться к ней могут и другие фонды.

Все пожертвования пойдут на оплату времени водителей и будут распределяться по нескольким направлениям: поездки медицинских работников на вызовы, доставка продуктовых наборов социально незащищенным слоям населения, помощь в организации поездок донорам и онкобольным.

Напомним, Яндекс запустил проект «Помощь рядом» 26 марта 2020 года. На старте проекта компания вложила в него 250 миллионов рублей, которые пошли на формирование вместе с партнерами выделенных парков машин, переоборудование и регулярную дезинфекцию автомобилей, отладку логистики, оплату поездок водителей в разных регионах страны.

Благодаря этой помощи проекты по перевозке врачей уже работают в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Нижнекамске, Ярославле и Махачкале. Медицинские работники в этих городах смогли посетить больше 10 тысяч пациентов на дому, а количество принятых вызовов в день выросло в 2 раза. Яндекс также начал помогать социальным службам доставлять продуктовые наборы в Москве, Туле и Ижевске. Компания планирует доставить сотни тысяч социальных наборов в этих городах до конца месяца.

Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса:

«Это неплохое начало, но в масштабе всей страны помощи должно быть значительно больше. Сейчас такое время, когда всем нам нужно объединиться, чтобы помочь тем, кто находится на переднем крае борьбы с пандемией: вместе мы сможем сделать еще больше»

В проекте также принимали участие фонды «Образ жизни» и «Живой». Присоединиться к инициативе могут и другие благотворительные фонды. Яндекс и фонды-партнеры продолжают принимать заявки от медицинских и социальных служб, которые нуждаются в помощи. Они могут отправить запрос на странице help.yandex.ru.