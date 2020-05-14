Яндекс зафиксировал всплеск интереса к товарам для строительства и ремонта

На Поиске Яндекса зафиксирован всплеск интереса к приобретению загородной недвижимости и товарам для строительства и ремонта

По данным аналитиков Яндекса в первой половине апреля 2020 года на Поиске начался всплеск интересов к покупке загородной недвижимости и строительству индивидуальных домов.

В след за интересом к загородной недвижимости значительно вырос интерес пользователей к категории «Строительство и ремонт, товары для дома и сада».

Несмотря на сезонный спрос на товары для сада и круглогодичный спрос на товары для ремонта, в апреле 2020 года интерес пользователей в этих категориях увеличился более чем на 20% по сравнению с апрелем 2019 года. Больше всего пользователей интересовали товары: Обои – +61%, Рассада и озеленение – +52%, Столярные изделия – +48%.



Основной прирост пользовательских запросов на Поиске по теме «Строительство и ремонт, товары для дома и сада» произошел за счет мобильных устройств. Если в апреле 2019 года количество таких запросов составляло около 36 млн, то в апреле 2020 года почти 54 млн. Суммарное количество запросов с мобильных и десктопных устройств составило в апреле 2019 чуть больше 75 млн, в апреле 2020 – 94 млн.



Кроме поиска информации по теме строительства, ремонта, товаров для сада и дома пользователи сервисов Яндекса и РСЯ стали также больше интересоваться рекламой в данной категории.

Основной драйвер прироста кликов по рекламным объявлениям – также смартфоны. В первом квартале 2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кликов по рекламным объявлениям выросло на всех площадках со всех устройств на 29%. Из них рост кликов по рекламе со смартфонов составил 81%.

В апреле динамика потребительского спроса усилилась: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество кликов по рекламным объявлениям выросло на всех площадках со всех устройств на 43%. Из них рост кликов по рекламе со смартфонов составил 105%.



Яндекс представляет актуальную статистику по всплескам запросов для того, чтобы владельцы бизнеса могли понять изменения в поведении потребителей и направить усилия в самые эффективные каналы взаимодействия с ними.

Каковы были поисковые интересы пользователей Яндекс.Поиска в апреле, можно посмотреть здесь.