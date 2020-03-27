Яндекс инвестирует $40 млн в инструменты для разработки ИИ

Платформа Яндекс.Облако и американская компания – разработчик оборудования Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом Nvidia GPU Cloud (NGC). Ранее ею пользоваться могли только иностранные клиенты и партнеры Nvidia. Сейчас в библиотеке доступно более 80 приложений для работы с ИИ, машинным обучением и нейронными сетями. С 17 марта этими инструментами могут пользоваться все клиенты Яндекс.Облака.

Российские компании могут применять приложения NGС для решения прикладных бизнес-задач: построения рекомендательных систем, оптимизированного управления запасами, оптического контроля на производстве, организации дорожного движения в умных городах, разработки различных приложений и систем на основе компьютерного зрения.

Как сообщил представитель Яндекса, компания планирует инвестировать в развитие инфраструктуры облачной платформы и разработку инструментов ИИ не менее $40 млн. А если спрос на ИИ-решения будет расти, то инвестиции будут увеличены. С конца 2019 года в проект уже вложено более $5 млн.

По данным исследования Headhunter, за два года спрос на специалистов в сфере Data Science вырос на 234%, кроме того, они входят в число наиболее высокооплачиваемых специалистов. Использование приложений NGC сэкономит до 30% времени команд по анализу данных: вместо настроек узкоспециализированного ПО, разработчики моделей машинного обучения могут сразу перейти к обучению и тренировке алгоритмов.

Отметим, что власти Москвы готовятся с 1 июля ввести экспериментальный правовой режим для развития искусственного интеллекта с участием крупных ИТ-компаний. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в начале февраля.

Эксперимент проводится в соответствии с утвержденной президентской программой развития искусственного интеллекта в РФ до 2030 года.

