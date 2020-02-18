Яндекс подал заявку на регистрацию товарного знака Яндекс.Инвестиции

Компания Яндекс в начале февраля подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Яндекс.Инвестиции.

Одновременно компанией была подана заявка на регистрацию графического изображения товарного знака в синих тонах:

В Яндексе отказались прокомментировать информацию о товарных знаках. В компании отметили, что часто регистрируют новые товарные знаки и технологии, но не все они находят применение в будущем.

Отметим, что в декабре 2019 года Яндекс подал заявки на регистрацию двух товарных знаков — «гиперапп» и hyperapp. На вопрос, связано ли это с возможной разработкой суперприложения, в Яндексе также ответили, что не комментируют свои планы.

Напомним также, что летом 2018 года Яндекс.Деньги совместно с биржевым инвестиционным фондом FinEx запустили инвестиционный сервис Yammi, при помощи которого пользователи Яндекс.Кошелька могут получать доход от своих сбережений, даже не особенно разбираясь в биржевой игре.