Яндекс изучил, как изменилась жизнь россиян в самоизоляции

Яндекс проанализировал поисковые запросы и показал примеры тем, интерес к которым взлетал или падал в поиске на фоне распространения коронавируса и жизни в самоизоляции.

На многих графиках видно, что первая острая реакция на коронавирус и изоляцию уже прошла, но жизнь еще совсем не возвращается в привычное русло.

Например, в последний месяц люди стали больше интересоваться гигиеной и средствами защиты от вируса: мытьем рук, масками, антисептиками. Некоторые даже подумали о покупке личного аппарата ИВЛ.

Люди стали гораздо чаще спрашивать, как сделать что-либо, «не выходя из дома» — число запросов с таким уточнением росло всю вторую половину марта. Очень многих интересовало, как теперь решать свои ежедневные задачи.

Сильно вырос спрос на ноутбуки: россияне перестраиваются на удаленную работу и учебу. Чем дальше, тем больше запросов про организацию рабочего места и инструменты для онлайн-конференций. Вставать по будильнику уже не так важно.

Многие просто остались без работы — сильно выросло количество запросов про пособие по безработице. Про вакансии спрашивают меньше обычного, про способы заработать — больше.

Покупки также сильно изменились: какой сейчас смысл в новом мобильном телефоне или, например, чемодане? Люди готовятся к длительной изоляции: покупают что-то для готовки и тренировок.

Другие примеры того, как менялся интерес к разным темам в поиске Яндекса, можно найти на странице исследования «Не выходя из дома» и на новой странице Яндекса «Коронавирус: статистика».

