Яндекс изменил лого на главной странице поиска

Яндекс обновил логотип на главной странице поиска, расположив буквы на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом компания хочет привлечь внимание пользователей к соблюдению социальной дистанции во время эпидемии COVID-19.

При наведении курсора на лого, появляется всплывающая надпись, призывающая соблюдать дистанцию и реже выходить из дома, чтобы не заразиться.

При клике на логотип, открывается поисковый раздел, посвященный коронавирусу. Здесь собрана вся информация о том, как правильно вести себя по время эпидемии, каковы симптомы коронавирусной инфекции, и куда обращаться при их возникновении.

В разделе также можно найти новости о коронавирусе, статистику о заболевших в России и мире, ответы экспертов и другую полезную информацию.

Ранее Яндекс запустил специальный проект #лучшедома, где собрал все, что может пригодиться соблюдающим карантин. А также создал онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.

Отметим также, что Яндекс вместе с компанией Mail.ru Group входят в альянс по борьбе с коронавирусом, созданный правительством РФ. Задачей альянса является обеспечение условий для оперативного тестирования населения.

