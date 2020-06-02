Алиса научилась рисовать картины по запросу

Голосовой помощник Алиса теперь умеет создавать картины по просьбе пользователей. Стоит попросить — и она изобразит что угодно, будь то оливковая роща или пустынный пляж. Это первый голосовой помощник в мире, который генерирует картины на любые темы.

Чтобы Алиса создала картину, достаточно попросить: «Алиса, нарисуй панду» или «Алиса, нарисуй осенний пейзаж». Она способна изобразить даже то, что сложно себе представить — например, вдохновение. И возможно, именно такая картина окажется настоящим шедевром. Алиса старается не повторяться и создавать каждый раз новое изображение. Его можно скачать, чтобы потом перенести на футболку, напечатать на холсте или, например, сделать фоном в видеоконференции.

МГУ

Алиса создает изображения по запросу с помощью двух нейронных сетей. Одна из них была обучена на работах художников ХХ века и умеет генерировать картины. Другая нейронная сеть определяет, что на них изображено. Чтобы научить нейронную сеть сопоставлять смысловую близость изображения и слов, ее обучали на поисковых запросах. Таким образом, Алиса всегда знает, какую картину предложить пользователю.

Алиса всегда была неравнодушна к искусству. Она разбирается в живописи и может рассказать про работы известных мастеров. А если показать ей случайное фото и спросить «На какую картину это похоже?», то вспомнит подходящую картину. Голосовой помощник умеет также распознавать, что изображено на картинке, и определять, на кого из известных людей похож человек.

Все эти возможности доступны в мобильном приложении Яндекс и в Яндекс.Браузере, где живет голосовой помощник Алиса.

Напомним, в конце марта Яндекс открыл галерею нейросетевого искусства, в которой представлено четыре тысячи уникальных картин, созданных искусственным интеллектом. Одну картину пользователь мог бесплатно забрать себе и скачать в хорошем разрешении для дальнейшего использования. Таким образом в течение нескольких дней все картины приобрели своих владельцев, а тем кто не успел, оставалось только рассматривать миниатюры произведений.

Теперь абсолютно у каждого пользователя Яндекса есть возможность получить нейрошедевр от Алисы по индивидуальному заказу.