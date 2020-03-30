Яндекс.Карты запустили проект поддержки локальных бизнесов

Яндекс.Карты расскажут пользователям, как помочь локальным бизнесам. Теперь у организаций из разных сфер появилась возможность добавить в свою карточку на карте кнопки «Заказать доставку» или «Купить сертификат».

Сертификатами клиенты смогут воспользоваться в будущем, когда ситуация станет стабильнее. Для многих заведений сферы услуг и питания этот способ сейчас становится одним из главных, чтобы оставаться на плаву.

По кнопке «Заказать доставку» пользователи будут переходить на собственную доставку организации. Это поможет локальным бизнесам: не только кафе и ресторанам, но и кондитерским, салонам красоты, цветочным и другим магазинам.

Яндекс.Карты будут собирать данные о наличии сертификатов и доставки: как самостоятельно, так и на специальной странице, где предприниматели могут оставлять свои предложения. Информация будет появляться в Картах в течение двух-трех дней, ее размещение — бесплатно.

Чтобы как можно больше людей узнали, как сейчас поддержать любимую кофейню или магазин, Яндекс.Карты планируют рассказывать об актуальных предложениях от бизнеса в разделе «Коронавирус» и в рассылках от сервиса. Кроме того, в поиске по организациям появятся специальные фильтры, по которым проще будет найти места с сертификатами или спецпредложениями.

На странице также можно оперативно передать в Яндекс.Карты информацию об особенностях работы в связи с вирусом и подключиться к Яндекс.Еде.

Напомним, Яндекс.Карты полностью обновили раздел «Город», чтобы оперативно рассказывать пользователям об изменениях в работе организаций и в целом о том, как меняется мир вокруг. Раздел теперь называться «Коронавирус», в нем можно найти инструкции, как искать лекарства в ближайших аптеках, как заправляться, не выходя из машины, в каких кафе можно заказать еду и т.д.

