Яндекс.Карты перезапустили раздел «Город»

Яндекс.Карты полностью обновили раздел «Город», чтобы оперативно рассказывать пользователям об изменениях в работе организаций и в целом о том, как меняется мир вокруг.

Сам раздел будет теперь называться «Коронавирус». Сейчас в нем появились инструкции, как искать лекарства в ближайших аптеках, как заправляться, не выходя из машины, в каких кафе можно заказать еду.







В разделе также содержится информацию о сервисах, которые помогут тем, кто проводит время дома. Там же можно получить всю самую актуальную информацию о распространении COVID-19. Контент в разделе будет дополняться.

Параллельно команда Яндекс.Карт работает над подключением других сервисов, которые помогут не только пользователям, но и бизнесам, попавшим в сложную ситуацию в связи со снижением городской активности.

Кроме того, иконка приложения была специально изменена. Так команда Карт хочет привлечь внимание к проблеме и к обновлению сервиса.

Отметим, что вчера Яндекс также обновил логотип на главной странице поиска, расположив буквы на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом компания хочет призвать своих пользователям к соблюдению социальной дистанции во время эпидемии COVID-19.