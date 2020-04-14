Яндекс.Карты покажут наличие очередей в магазинах

В Яндекс.Картах теперь можно узнать, много ли человек стоит в очереди в супермаркете. Это поможет оценить, насколько свободно сейчас у кассы, и будет полезно всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию.

Увидеть размер очереди пока можно в веб-версии Яндекс.Карт — рядом с названием организации видно оценку: нет очереди, небольшая, большая. Скоро эта возможность будет в мобильном приложении Карт и в Яндекс.Навигаторе.

Сейчас к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбуки Вкуса» и 55 — «Перекрестка» в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшее время присоединится «Альфа-Банк» с 400 отделениями по всей России.

Яндекс.Карты приглашают подключиться к проекту всех, кто хочет помогать клиентам выбрать оптимальный момент визита, — заявку можно оставить на специальной странице.

Актуальные данные о количестве посетителей передают сами партнеры в режиме онлайн. Они фиксируют трафик, чтобы знать, сколько людей сейчас обслуживается или стоит у кассы — это делается с помощью внутренних сервисов партнера, например датчиков или систем контроля очереди.

Показывать, когда в зале свободно, важно также для аптек и других социально-значимых организаций, где может скапливаться большое количество людей. Организации, которые передают данные об очередях, в ближайшее время будут выделены на картах специальной иконкой и появятся в разделе «Коронавирус».

Сервис Яндекс.Карты активно помогает людям взаимодействовать с городом. Недавно в Картах запустился раздел «Коронавирус», где рассказывают об изменениях в работе организаций и транспорта, доставке еды на дом, поиске лекарств и других полезных вещах, чтобы провести время дома.

Также в приложении Яндекс.Карт можно смотреть, какие скидки и акции есть в супермаркетах. Они собраны в карточках магазинов на вкладке «Каталог скидок».

