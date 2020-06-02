Яндекс.Касса и CS-Cart помогут запустить маркетплейс за несколько дней

Яндекс.Касса и CS-Cart запустили решение, которое объединяет в себе CMS-систему CS-Cart для маркетплейсов и сервис Яндекс.Кассы для онлайн-площадок.

С помощью CMS от CS-Cart можно создать маркетплейс из готовых решений и управлять им. Сервис Яндекс.Кассы позволяет маркетплейсам автоматически получать комиссию с продаж и распределять деньги между продавцами, чьи товары и услуги покупатель оплачивает в одном онлайн-заказе.

Таким образом, новое решение CS-Cart и Яндекс.Кассы поможет запустить маркетплейс, принимать на нем онлайн-оплату разными способами, контролировать финансовые потоки между покупателями и продавцами, а также упростить работу бухгалтерии.

Сервис Яндекс.Кассы подойдет маркетплейсу любого размера и направления. Обычно такие площадки принимают оплату от покупателей на свои счета, а затем сами распределяют деньги между партнерами. Сервис Яндекс.Кассы сразу отправляет деньги конечным получателям — продавцам, чьи товары или услуги оплатил покупатель, и маркетплейсу в качестве комиссии за успешную продажу.

Компаниям, которые пользуются CMS-системой CS-Cart для маркетплейсов, не придется дополнительно подключать сервис Яндекс.Кассы — он уже встроен в эту платформу. Сегодня на CMS от CS-Cart работает больше 1600 маркетплейсов в разных странах. Система объединяет ряд готовых решений специально для маркетплейсов: кабинет администратора, кабинет продавца, мультивитринность, мини-магазины для продавцов, настройка комиссий для продавцов и другое.

Юлия Горелова, директор департамента развития платежного бизнеса Яндекс.Денег:

«CMS-система CS-Cart позволяет создать маркетплейс всего за день, а с сервисом Яндекс.Кассы тратить время на интеграцию приема платежей вообще не придется. Это позволит компаниям быстро запустить маркетплейс и эффективно управлять его финансовыми потоками, меньше заниматься документооборотом и больше самим бизнесом».

CMS-система CS-Cart с сервисом Яндекс.Кассы доступна на сайте. Платить комиссию за ее использование не нужно — достаточно один раз оплатить саму систему. Если компания уже работает с нею, то для подключения сервиса Яндекс.Кассы достаточно обновить CMS-платформу до последней версии.

Напомним, в конце мая Яндекс.Касса запустила специальное решение для маркетплейсов и онлайн-сервисов, которые предлагают товары и услуги продавцов на своих платформах. Яндекс.Касса для платформ поможет интернет-площадкам контролировать финансовые потоки между покупателями и продавцами, а также сократить документооборот.

