Яндекс.Касса поможет магазинам напомнить клиентам о забытых покупках

Яндекс.Касса запустила новую опцию «Возвращение клиента». С ее помощью продавцы смогут отправлять пуш-уведомления пользователям, чтобы напомнить о забытых покупках. С «Возвращением клиента» можно добиться роста продаж до 5%.

«Возвращение клиента» позволяет бесплатно отправлять пуш-сообщения пользователям, которые уже оформили, но забыли оплатить заказ. Опция работает через открытый протокол Яндекс.Кассы. Благодаря этому любая онлайн-площадка сможет без сложных настроек внедрить «Возвращение клиента» в действующие сценарии своего сайта.

Оксана Коробкина, коммерческий директор Яндекс.Денег:

«Возвращение клиента — это еще один способ, которым Яндекс.Касса поможет интернет-магазинам поддержать продажи. Малым и средним компаниям сейчас важен каждый покупатель, и для них наше новое решение особенно актуально».

Яндекс.Касса запустила опцию совместно с партнером — сервисом рассылки пуш-сообщений Push4site.

Чтобы подключить «Возвращение клиента», нужно зайти в личный кабинет на сайте Яндекс.Кассы, открыть раздел дополнительных опций, выбрать пуш-уведомления и нажать кнопку «Подключиться». Если интернет-магазин уже работает с другим сервисом для возвращения пользователей, Яндекс.Касса не попросит подключаться к Push4site, а предложит компании сценарий для интеграции «Возвращения клиента» в личный кабинет с уже используемым решением.

Напомним, вчера Яндекс.Касса вместе с Яндекс.Такси запустили новую услугу для бизнеса — организацию доставки с оплатой при получении. Услуга позволяет интернет-магазинам доставлять заказы с помощью инфраструктуры Яндекс.Такси и на месте принимать оплату через Яндекс.Кассу, когда товар окажется в руках у клиента.