Яндекс.Касса и Сбербанк предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков

Яндекс.Касса и Сбербанк расширили возможности сервиса «B2B-платежи» для онлайн-расчетов между юрлицами. До сих пор он был доступен только компаниям, у которых есть счета в Сбербанке. Теперь такой счет понадобится только покупателю товаров и услуг, а продавец сможет принимать онлайн-оплату от корпоративных клиентов на расчетный счет в любом российском банке.

Подключить «B2B-платежи» можно через Яндекс.Кассу. С помощью сервиса продавцы смогут принимать онлайн-оплату от любого клиента интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн» — сегодня их больше 2,5 млн.

Для оплаты нужно выбрать на сайте продавца товар или услугу и нажать кнопку «Оплатить через “Сбербанк Бизнес Онлайн”», затем выбрать способ авторизации и подтверждения платежа — с помощью смс-пароля или токена. Вводить реквизиты продавца не придется — они автоматически добавятся в платежное поручение. Сразу после оплаты продавец получит уведомление и информацию о юрлице покупателя — для закрывающих документов. Затем продавец сможет отгрузить товар или оказать услугу, не дожидаясь, когда деньги придут на его счет или когда покупатель пришлет платежное поручение.

Таким образом, «B2B-платежи» позволяют сократить срок расчета между юрлицами с 1–3 дней до 1–3 минут. Сервис помогает бизнесу повысить продажи, ускорить работу бухгалтерии и сразу отгружать товары или оказывать услуги без задержки в несколько дней.

Оксана Коробкина, директор департамента коммерции Яндекс.Денег:

«Сегодня в онлайн выходят с продажами даже крупные индустриальные компании, которые традиционно считаются офлайн-бизнесом. Они выстраивают сбыт через интернет, и им нужны удобные инструменты для онлайн-расчета. За последний год доля платежей между юрлицами в электронной коммерции выросла более чем на 50%, и этот тренд будет развиваться».

Напомним, Яндекс.Касса и Сбербанк запустили B2B-платежи в октябре 2018 года. Средний платеж через сервис сегодня составляет 26 тыс. рублей. Среди клиентов B2B-платежей — операторы сотовой связи, ретейлеры, IT-компании, в числе которых МТС, OZON.travel, «Мой Агент», Nethouse, NetByNet и многие другие. Потенциальная аудитория B2B-платежей — все российские организации, которые работают с корпоративными клиентами.