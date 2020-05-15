Яндекс предложил корпоративные тарифы для Диска и Почты

Яндекс предложил новые инструменты для бизнеса: Яндекс.Диск для доступа к общим документам и Яндекс.Почту для создания рабочей почты.

Корпоративный Яндекс.Диск позволит компаниям пользоваться общими папками в облаке и предоставить каждому сотруднику в зависимости от тарифа от 10 ГБ до 2 ТБ. Количество сотрудников, которых можно подключить к сервису, не ограничено. Как уточнили в Яндексе, управлять Диском можно с любого устройства.

В корпоративном Яндекс.Диске три тарифа:

Бесплатный — по 10 ГБ облачного пространства на каждого сотрудника без дополнительных опций.

147 рублей за человека в месяц — по 200 ГБ облачного пространства, отсутствие рекламы, приоритетная поддержка и доступ к истории изменений в файлах за последние 90 дней.



500 рублей за человека в месяц — те же опции, но по 2 ТБ облачного пространства.

При подключении до 1 июня тариф на 200 ГБ Яндекс.Диска будет бесплатным до октября 2020 года. Подключить можно будет до 100 человек.

Яндекс.Почта для бизнеса позволит создавать рабочую почту в домене компании. В адресной книге уже будут указаны все электронные адреса коллег на том же домене. Сервис доступен в веб-версии и мобильном приложении. В нем два тарифа:

Бесплатный — ограниченное количество почтовых ящиков. Точное количество в компании не раскрывают.

129 рублей за человека в месяц — неограниченное количество почтовых ящиков, отсутствие рекламы и приоритетная поддержка.

Отметим, что у компании есть другой корпоративный продукт Почта для домена, запущенный еще в 2011 году. Однако в него входит реклама, а количество почтовых ящиков ограничено. Как пояснили в Яндексе, теперь Почта для домена становится бесплатной частью Почты для бизнеса.