Аналитики оценили стоимость сервиса Яндекс.Лавка в $303 млн

Аналитики Sberbank CIB впервые оценили стоимость сервиса экспресс-доставки продуктов Яндекс.Лавка. В своем отчете от 19 февраля Sberbank CIB прогнозирует, что по итогам 2020 года сервис получит выручку в размере 9,6 млрд рублей, а его стоимость может достичь $303 млн.

Это первая известная оценка стоимости проекта Яндекс.Лавка, запущенного Яндексом летом прошлого года. В пользу быстрого роста проекта говорят экспертиза и возможности материнской компании, привлекательная и практически свободная рыночная ниша, а также доступ к аудитории сервисов Яндекс.Такси и Яндекс.Еды.

Аналитики Sberbank CIB считают, что к концу 2022 года сеть Яндекс.Лавки увеличится более чем в 10 раз, с нынешних 80 до 950 точек. Тогда же сервис сможет преодолеть точку безубыточности.

Отметим, что в начале февраля Яндекс.Лавка заработала в Санкт-Петербурге. Там сервис работает на базе приложения Яндекс.Такси.

Сейчас у Яндекс.Лавки около 80 точек в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Средний чек заказа — 700 рублей.