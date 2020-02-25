Аналитики оценили стоимость сервиса Яндекс.Лавка в $303 млн

Оксана Мамчуева -
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Аналитики Sberbank CIB впервые оценили стоимость сервиса экспресс-доставки продуктов Яндекс.Лавка.  В своем отчете от 19 февраля Sberbank CIB прогнозирует, что по итогам 2020 года сервис получит выручку в размере 9,6 млрд рублей, а его стоимость может достичь $303 млн.

Это первая известная оценка стоимости проекта Яндекс.Лавка, запущенного Яндексом летом прошлого года.  В пользу быстрого роста проекта говорят экспертиза и возможности материнской компании, привлекательная и практически свободная рыночная ниша, а также доступ к аудитории сервисов Яндекс.Такси и Яндекс.Еды.

Аналитики Sberbank CIB считают, что к концу 2022 года сеть Яндекс.Лавки увеличится более чем в 10 раз, с нынешних 80 до 950 точек. Тогда же сервис сможет преодолеть точку безубыточности.

Отметим, что в начале февраля Яндекс.Лавка заработала в Санкт-Петербурге. Там сервис работает на базе приложения Яндекс.Такси. 

Сейчас у Яндекс.Лавки около 80 точек в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Средний чек заказа — 700 рублей.

ИСТОЧНИККоммерсант
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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