Яндекс.Лавка стала круглосуточной

Сервис Яндекс.Лавка тестирует экспресс-доставку продуктов в ночное время. На круглосуточный режим работы уже перешли девять точек Лавки в Москве и Подмосковье. В их зоне доставки проживают 3 млн человек. К концу весны Лавка будет доступна полуночникам по всей Москве, а летом на круглосуточный режим перейдут и Лавки в Петербурге.

Наиболее востребованные по ночам товары – кофе, энергетики, закуски для вечеринки и ингредиенты для популярных коктейлей — собраны в специальный раздел «Бессоница», который включается после полуночи.

Минимального заказа нет, привезут даже пакет молока, но доставка с полуночи до семи утра будет платной. Все заказы в ночное время доставляют на такси. Ночные зоны доставки вдвое больше дневных. Но заказы будут приезжать почти так же быстро – за полчаса.

Отметим, что в Санкт-Петербурге Яндекс.Лавка заработала в конце февраля. Там сервис работает на базе приложения Яндекс.Такси.

Тогда же аналитики Sberbank CIB впервые оценили стоимость сервиса, спрогнозировав, что по итогам 2020 года Яндекс.Лавка получит выручку в размере 9,6 млрд рублей, а ее стоимость может достичь $303 млн.