У Яндекс.Лавки появился логотип

В начале июня у сервиса по доставке продуктов Яндекс.Лавка появилась иконка. В ее основе — метафорический образ упаковки, которую открывают, чтобы съесть что-нибудь вкусное.

Лавка появилась год назад как ресторан в приложении Яндекс.Еда. Это было быстрое решение, для которого не нужен отдельный брендинг. Но теперь Яндекс.Лавка выросла, стала полноценным сервисом, и ей необходима своя айдентика.

До появления нового знака в Лавке использовались образы наклеек-ценников, у которых не было стабильной системы: они были разной формы, цветов, нарисованы в разном стиле. Поэтому в списке сервисов Яндекса Лавка была с одним изображением, в соцсетях — с другим, а в рекламе — с текстовым логотипом. Чтобы решить эту проблему, нужно разработать айдентику, и дизайнеры начали делать это с создания фирменного знака-иконки.

Когда люди заказывают еду из ресторанов, они взаимодействуют с изображениями самих блюд, и в результате их же и получают. С товарами в Лавке все по-другому: их выбирают среди множества упаковок разных форм, цветов и размеров. С ними же покупатель взаимодействует, когда получает заказ, достает его из пакета, разворачивает продукты. Поэтому упаковка — это самостоятельный эмоциональный образ, связанный с открытием чего-то нового и вкусного. Он и стал ключевым для иконки сервиса: она напоминает стикер на мандарине, фольгу от йогурта, наклейку, которая не дает круассану выпасть из шуршащего бумажного пакетика.

По словам дизайнеров Яндекса, они создали иконку, соответствующую характеру Лавки: деликатную, дружелюбную и современную. Она хорошо встает в один ряд со значками других сервисов Яндекса, но все же выделяется за счет «небольшого игривого наклона».

Иконка это только начало в создании собственной айдентики Яндекс.Лавки, разработка которой ведется дизайнерами Яндекса.

Напомним, в конце февраля аналитики Sberbank CIB впервые оценили стоимость сервиса, спрогнозировав, что по итогам 2020 года Яндекс.Лавка получит выручку в размере 9,6 млрд рублей, а ее стоимость может достичь $303 млн.

В середине мая Яндекс.Лавка стала круглосуточной и начала осуществлять экспресс-доставку продуктов в ночное время.