Яндекс.Лавка заработала в Санкт-Петербурге

Заказать продукты, готовую еду и товары для дома с бесплатной доставкой за 15 минут теперь можно в четырех районах Санкт-Петербурга – Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском. Там открылись сразу 11 мини-складов Яндекс.Лавки, которые будут обрабатывать заказы из близлежащих домов и офисов.

Лавка доступна в приложении Яндекс.Такси. В зонах, где уже есть доставка, в нем появляется вкладка «Продукты». В первые две недели на все товары действует скидка 20% – она применяется автоматически. Лавка открывается в 7:30, а последний заказ можно сделать до 23:30.

В ассортименте Лавки в Петербурге много местных производителей. Некоторые любимые петербуржцами бренды, такие как Лосево, появились в онлайн впервые. За готовую еду отвечают сразу шесть партнеров – Азбука вкуса, Шоколадница, Хлеб насущный, МПК Норильский, Великоросс и Британские пекарни. На всех точках Лавки доступны наборы продуктов с рецептами от сервиса Яндекс.Шеф.

Напомним, Яндекс начал тестировать доставку продуктов из собственных магазинов Яндекс.Лавка в Москве летом 2019 года.

В декабре прошлого года сервис Яндекс.Шеф отказался от дальнейшей работы по подписке в пользу Яндекс.Лавки. С февраля этого года сервис сосредоточится на продаже разовых наборов с рецептами только через этот канал.