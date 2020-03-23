Яндекс запустил проект #лучшедома

Сегодня всем, кто имеет такую возможность, важно оставаться дома, чтобы снизить темп распространения коронавируса. Перестроиться на новый режим может быть сложно, но это совсем не значит, что придется отказаться от привычных занятий. Это время можно и нужно провести с удовольствием и пользой.

Специально для тех, кто решил соблюдать карантин, Яндекс запустил специальный сайт, где собрал все, что может пригодиться дома:

доставка продуктов и товаров первой необходимости до двери

образовательные проекты для взрослых и детей

промокоды на бесплатный доступ к фильмам и книгам

лекции, концерты, VR-выставки — все онлайн

Еще на сайте проекта можно получить проверенную информацию о коронавирусе и задать свой вопрос экспертам и специалистам.

Отметим, что Минкомсвязь РФ также запустила сегодня портал все.онлайн, где собрана информация о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса.

А Google представил информационный сайт по COVID-19 и новый блок по запросам, связанным с коронавирусом.