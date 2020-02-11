Партнерам Маркета стала доступна Яндекс.Маркет Аналитика

Яндекс.Маркет предоставил возможность продавцам и производителям подключиться к Яндекс.Маркет Аналитике. Она предоставляет данные о рынке интернет-торговли: объеме продаж и доле брендов в 500 категориях, о популярных товарах, ценах и о многом другом.

Состояние рынка за сегодняшний день сервис покажет уже через 2 дня — то есть в четверг можно получить статистику за понедельник. Данные обновляются раз в сутки.

Статистика по рынку представлена в наглядных отчетах в личном кабинете партнера. Каждый отчет можно настраивать индивидуально. Например, при построении отчета о продажах в категории, исключить те товары, которых нет в ассортименте магазина. Также любой отчет можно выгрузить в формате XLS.

Основную информацию для отчетов сервис берет у продавцов — партнеров сервиса, и дополняет ее знаниями о рынке, которые доступны группе компаний Яндекс.Маркет. На основе полученной информации с помощью машинного обучения рассчитываются недостающие данные — и получается картина рынка.

С продавцами сервис работает на бартерной основе: магазины передают данные о продажах в файле формата CSV или через Яндекс.Метрику — а взамен получают доступ к отчетам в личном кабинете. Набор доступных данных в каждой категории зависит от объема продаж в ней. Подробная информация об уровнях доступа есть в Помощи.

Производителям товаров никаких данных предоставлять не нужно, но доступ в кабинет надо будет оплачивать. Стоимость услуг будет рассчитываться только после получения заявки на сотрудничество.

Напомним, сервис Яндекс.Маркет Аналитика был запущен Яндексом летом 2019 года. Полгода сервис работал в тестовом режиме, полноценный запуск планировался в декабре.