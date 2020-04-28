В Яндекс.Маркет Аналитике появились 280 новых категорий товаров

Яндекс.Маркет добавил в Аналитику еще 280 категорий товаров, по которым партнеры теперь могут получать аналитические данные. Теперь их 780 — полный список можно найти в Справке.

Также было переименовано большинство отчетов — они получили короткие и более точные названия, чтобы было проще понять, какую информацию они показывают.

Например, отчеты для первого уровня доступа сейчас называются так:

«Продажи категории» → «Категория»

«Продажи категории верхнего уровня» → «Смежные категории»

«Динамика средневзвешенной цены в категории» → «Средневзвешенная цена»

«Доли ценовых сегментов в категории» → «Ценовые сегменты»

В разделе «Доступные данные по уровням» все отчеты были поделены на две большие группы: «Отчеты о категориях» и «Отчеты о товарах».

В личном кабинете появилась возможность создавать новые отчеты по разным показателям. Например, теперь можно рядом с отчетом «Категория», который показывает продажи в штуках, добавить новый такой же отчет, но с данными о продажах в рублях. И сравнить результаты прямо на дашборде:

А в настройки основных отчетов была добавлена возможность сравнения показателей по рынку с показателями магазина-партнера.

Напомним, Яндекс.Маркет Аналитика стала доступна парнерам Маркета в середине февраля.

В середине апреля Яндекс.Маркет снизил порог доступа в личный кабинет Аналитики и начала показывать отчеты большему числу партнеров.