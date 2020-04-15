Яндекс.Маркет Аналитика открыла доступ к отчетам большинству магазинов

Яндекс.Маркет Аналитика снизила порог доступа в личный кабинет и начала показывать отчеты большему числу партнеров.

Раньше для получения доступа начального уровня магазин должен был передать данные как минимум о 300 продажах в категории за последние 90 дней — теперь достаточно продать 90 товаров.

В зависимости от доли в каждой категории товаров, с которыми работает магазин, сервис предоставляет доступ одного из пяти уровней. Сейчас порог входа для первого и второго уровня стал ниже.

Сама доля теперь рассчитывается не только по количеству проданных товаров, но и по объему выручки — чтобы определить уровень, выбирается та, что больше. Такой подход открывает доступ к отчетам магазинам, которые продают дорогие товары в небольшом объеме.

Кроме того, магазинам с первым уровнем доступа стали показываться отчеты, которые раньше выводились на дашборды только со второго уровня: «Продажи категории», «Продажи категории верхнего уровня», «Доли ценовых сегментов в категории» и «Динамика средневзвешенной цены в категории». Подробнее о том, какие данные доступны для каждого уровня, можно посмотреть в Помощи.

Команда сервиса считает, что свежая аналитика поможет магазинам лучше понимать, что сейчас происходит на рынке — им будет проще ориентироваться в новых условиях и принимать более точные решения.

Благодаря снижению порога входа, уже сейчас количество партнеров, которые начали получать аналитические отчеты, увеличилось на 11%, а доступных категорий стало на 25% больше.

Как и раньше, данные магазинам предоставляются бесплатно — в обмен на информацию о продажах в 506 категориях товаров.

Напомним, Яндекс.Маркет Аналитика стала доступна парнерам Маркета в середине февраля. Статистика по рынку представлена в наглядных отчетах в личном кабинете партнера. Каждый отчет можно настраивать индивидуально.