Яндекс.Маркет Аналитика открыла доступ к отчетам большинству магазинов

Оксана Мамчуева -
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Яндекс.Маркет Аналитика снизила порог доступа в личный кабинет и начала показывать отчеты большему числу партнеров. 

Раньше для получения доступа начального уровня магазин должен был передать данные как минимум о 300 продажах в категории за последние 90 дней — теперь достаточно продать 90 товаров.

В зависимости от доли в каждой категории товаров, с которыми работает магазин, сервис предоставляет доступ одного из пяти уровней. Сейчас порог входа для первого и второго уровня стал ниже.

Сама доля теперь рассчитывается не только по количеству проданных товаров, но и по объему выручки — чтобы определить уровень, выбирается та, что больше. Такой подход открывает доступ к отчетам магазинам, которые продают дорогие товары в небольшом объеме.

Кроме того, магазинам с первым уровнем доступа стали показываться отчеты, которые раньше выводились на дашборды только со второго уровня: «Продажи категории», «Продажи категории верхнего уровня», «Доли ценовых сегментов в категории» и «Динамика средневзвешенной цены в категории». Подробнее о том, какие данные доступны для каждого уровня, можно посмотреть в Помощи.

Команда сервиса считает, что свежая аналитика поможет магазинам лучше понимать, что сейчас происходит на рынке — им будет проще ориентироваться в новых условиях и принимать более точные решения. 

Благодаря снижению порога входа, уже сейчас количество партнеров, которые начали получать аналитические отчеты, увеличилось на 11%, а доступных категорий стало на 25% больше. 

Как и раньше, данные магазинам предоставляются бесплатно — в обмен на информацию о продажах в 506 категориях товаров.

Напомним, Яндекс.Маркет Аналитика стала доступна парнерам Маркета в середине февраля. Статистика по рынку представлена в наглядных отчетах в личном кабинете партнера. Каждый отчет можно настраивать индивидуально. 

ИСТОЧНИКЯндекс.Маркет
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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