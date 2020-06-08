Яндекс.Маркет начал маркировать экологичные товары

Сервис Яндекс.Маркет начал отмечать специальными бейджами экологичные товары и товары, которые помогают вести экологически ответственный образ жизни.

Разобраться в теме Маркету помогли эксперты FSC России (Лесного попечительского совета) и Экологического союза. Так, на карточках товаров появились три вида бейджей: «Экомаркировка» (товары с экологическими сертификатами и соответствующей маркировкой, включая «Листок жизни» и FSC), «Сохранение ресурсов» (товары с повышенным классом энергоэффективности) и «Органическая продукция» (товары категории «Красота» из натуральных и органических материалов).

Сейчас уже более 16 тысяч карточек получили бейджи — это товары для красоты, электроника, бытовая техника, товары для дома, строительства и ремонта. Чтобы товары с экологическими сертификатами и органическую продукцию было легко найти, в поиске на сервисе появились соответствующие фильтры.

Елена Кузнецова, руководитель отдела категорийного менеджмента Яндекс.Маркета:

«Экология — это не только тренд, но и новый стиль жизни. Мы видим, как растет интерес к этой теме среди наших пользователей и хотим, чтобы на Маркете было легко и удобно делать правильный выбор: в этом помогут и специальные бейджи, и фильтры, и информативные статьи в Журнале Маркета, которые будут понятны даже новичкам в этой теме. Мы благодарны командам FSC России и Экологического союза, которые в этом важном проекте поделились с нами своей экспертизой и опытом».

Напомним, в конце мая в приложении Маркета появился новый формат взаимодействия между пользователями — контентная лента. Она показывает полезную для выбора товара информацию, в том числе ответы магазинов и производителей на вопросы.