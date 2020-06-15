Яндекс.Маркет возобновляет регулярные проверки через оформление заказа на сайте магазина

С 17 июня Яндекс.Маркет возобновит регулярные проверки качества через оформление заказа на сайте магазина, отмененные в конце марта из-за пандемии коронавируса.

До сих пор служба качества проверяла только те магазины, в адрес которых поступили замечания от пользователей, а с середины недели возобновляются два вида регулярных проверок — полуавтоматическая и ручная.

Полуавтоматическая проверка

Такая проверка может проводиться двумя способами — в зависимости от того, можно ли на сайте магазина оставить к заказу текстовый комментарий:

1. Проверка с помощью автоинформатора. Такую проверку будут проходить магазины, на сайте которых нельзя оставить текстовый комментарий к заказу — такого поля нет или оно вмещает слишком мало символов. Специалист службы качества оформит заказ на сайте магазина и в контактах укажет телефон. Чтобы пройти проверку, нужно будет позвонить по этому номеру в течение рабочего часа после того, как заказ поступил в магазин, получить специальный код и отправить его на определенный адрес.

2. Проверка с помощью кода.Проверку в таком формате проходят магазины, на сайте которых к заказу можно оставить текстовый комментарий.

Важно отправить письмо с кодом проверки в течение рабочего часа после того, как заказ поступил в магазин. Если письмо не будет отправлено или будет отправлено позже, чем через час — магазин получит критичную ошибку.

Ручная проверка специалистом службы качества

Это более тщательная проверка: кроме времени отклика на заказ с ее помощью проверяется актуальность цен, сроков доставки и другие данные, которые Маркет получает от магазина. Все магазины регулярно проходят такие проверки.

Специалист службы качества оформит заказ на сайте магазина или по телефону. Чтобы пройти проверку, необходимо подтвердить заказ, связавшись со специалистом службы качества по телефону или электронной почте, указанным в заказе. Важно сделать это в течение рабочего часа после того, как заказ поступил в магазин.

Если заказ не будет подтвержден, или подтвержден позже чем через час — магазин получит критичную ошибку.

Заказы важно подтверждать в течение часа, так как покупатель может продублировать заказ в других магазинах и товар продаст тот, кто первым отреагирует на заказ. Тогда остальные магазины потратятся на оплату кликов и оформление отмены.

Исследования показывают, что покупатели готовы ждать подтверждения условий доставки и наличия товара в течение часа. Ожидание в течение двух часов почти 40% покупателей считают долгим.

Напомним, по правилам Яндекс.Маркета, магазин, который в течение 30 календарных дней получит две любые критичные ошибки, отключается от сервиса. Подробнее прочитать о критичных и некритичных ошибках качества можно почитать в Справке.

Отметим также, что Яндекс.Маркет меняет систему расчета рейтинга магазинов. Он перестанет отбирать только рекомендованные оценки — рейтинг будет рассчитываться как среднее арифметическое всех оценок, прошедших проверку на спам и накрутки.

