Яндекс.Маркет начнет применять единый подход к расчету минимальной стоимости клика

С 25 февраля минимальная стоимость клика на карточке товара в Яндекс.Маркете будет рассчитываться так же, как и на остальных местах показа, — индивидуально для каждого предложения.

Сегодня при расчете минимальной стоимости клика на Маркете используются две формулы. Одна — для предложений на карточках товаров, вторая — для предложений на всех остальных местах показа: например, в поиске Яндекса и Маркета. Со следующей недели начнет применяться единый подход: формула для карточек станет такой же, как и для других мест.

Сейчас для всех предложений на одной карточке минимальная стоимость клика одинаковая в рамках региона. Но предложения отличаются друг от друга — например, на одну карточку могут попадать и уцененные товары, и обычные. После изменений ставка будет рассчитываться индивидуально для каждого предложения — как уже делается в других местах показа. Для этого будет применяться формула, которая учитывает цену конкретного предложения.

Подробнее о том, как Маркет рассчитывает минимальные ставки и на каких позициях они списываются, можно прочитать в Помощи.

Напомним, выручка Яндекс.Маркета в 2019 году выросла на 145%. Расчетный товарооборот площадки составил 200 млрд рублей.