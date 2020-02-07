Яндекс.Маркет расширил список предлагаемых уцененных товаров

У магазинов на Яндекс.Маркете появилась возможность предлагать пользователям уцененные и бывшие в употреблении товары в 416 новых категориях. Среди них — женская, мужская и детская одежда и обувь, товары для красоты и здоровья, игрушки и товары для раннего развития, мебель и товары для дома.

Как опубликовать такие предложения на Маркете:

Уцененные товары должны быть опубликованы на сайте магазина с указанием в описании каждого типа и причины снижения цены. Данные о таких товарах должны быть внесены в прайс-лист по инструкции в Помощи и загружены в личном кабинете.

Законодательство требует, чтобы покупатель четко понимал, был ли товар в употреблении или нет. Поэтому в прайс-листе обязательно уточнять тип уценки — «Подержанный» (если товар был в употреблении) или «Как новый».

Также в прайс-листе должны быть указаны все недостатки товара, чтобы пользователи видели эту информацию на витрине и переходили на сайт готовыми к покупке. Служба качества Яндекс.Маркета будет проверять, совпадает ли информация о типе и причинах уценки товара в прайс-листе с тем, что написано на сайте магазина.

Напомним, магазины получили возможность предлагать на Маркете уцененные товары летом 2019 года.

Больше полезной информации об условиях размещения уцененных товаров можно найти в Помощи.