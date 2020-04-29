Яндекс подключил к маршрутизации доставки 2000 компаний

Во время пандемии выросла нагрузка на логистические службы — увеличился спрос на доставку продуктов, техники, товаров для хобби и много другого. Чтобы помочь компаниям справляться с заказами, Яндекс на три месяца открыл доступ к сервису автоматического планирования Яндекс.Маршрутизации.

Предложением воспользовалось более 2000 компаний. За месяц они уже построили 9,5 тысяч маршрутов для 3 тысяч машин. Всего за март и апрель в сервисе спланировано 144 тысячи маршрутов, это на 55% больше чем в январе-феврале. Количество машин в системе увеличилось в 2 раза.

Специализация подключившихся компаний:

Логистика (курьерские службы и транспортные компании) — 40%;

Онлайн-коммерция — 25%;

Ритейл — 18%;

Сервисные службы — 9%;

ИТ-интеграторы — 8%.

Логистическим компаниям сервис помогает быстро обрабатывать большое количество маршрутов, интернет-магазинам и ритейлерам — оптимизировать ресурсы, чтобы выполнять больше заказов, не увеличивая число курьеров и машин. Сервисным компаниям Яндекс.Маршрутизация нужна для организации работы сотрудников, которые выезжают ремонтировать банкоматы, вендинговые автоматы и другое оборудование. ИТ-интеграторы внедряют готовый сервис или разрабатывают собственные логистические решения на его основе.

Несмотря на то что Яндекс.Маршрутизация в основном рассчитана на работу с автопарками от 5 машин, программа бесплатного доступа показала — сервис может быть полезен и небольшим компаниям с 1-4 автомобилями.

Размер автопарка у подключившихся:

50% компаний — до 5 машин;

30% — от 5 до 20 машин;

20% — более 20 машин.

Данил Шелехов, руководитель Яндекс.Маршрутизации:

«Использование алгоритмов для планирования доставки помогает на 15-20% сократить расходы на логистику, в первую очередь, за счет уменьшения количества машин. В среднем экономия на одном автомобиле составляет 3 тысячи рублей в день или 100 тысяч рублей в месяц».

Напомним, Яндекс.Маршрутизация — это профессиональная логистическая платформа, запущенная в 2017 году. Она состоит из двух сервисов: планирования маршрутов и онлайн-мониторинга заказов. Платформа автоматически распределяет заказы и в расчетах учитывает более 50 параметров, включая габариты грузов и автомобилей, время работы складов и несовместимость товаров.