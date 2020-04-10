Яндекс.Маршрутизация и Edisoft запускают сервис для логистики

Логистическая платформа Яндекс.Маршрутизация и системный интегратор Edisoft стали технологическими партнерами. Алгоритмы маршрутизации Яндекса теперь используются в сервисе EdiCourier. Он состоит из приложения для курьеров и личного кабинета менеджера и помогает автоматизировать работу курьерских служб.

Теперь клиенты Edisoft при планировании маршрутов смогут учитывать детальный прогноз пробок, особенности передвижения, приоритетность доставок и другие параметры. В результате курьеры будут тратить меньше времени в дороге. В курьерском приложении используются подробные и актуальные Яндекс.Карты, чтобы курьерам было проще ориентироваться.

Напомним, Яндекс.Маршрутизация — это специализированная логистическая платформа, запущенная в 2017 году. Она умеет одновременно планировать маршруты для большого количества машин и пеших курьеров, а также отслеживать, как выполняются заказы. В расчетах, помимо расстояний и загруженности дорог, могут учитываться более 50 параметров, например габариты грузов, тип транспорта, расписание работы складов.

В конце марта Яндекс на 3 месяца открыл бесплатный доступ к Маршрутизации, чтобы помочь компаниям быстрее адаптироваться к изменениям рынка. Логисты могут взаимодействовать с сервисом либо через веб-интерфейс, либо интегрировать Маршрутизацию в собственные системы по API. Кроме того, специалисты Яндекс.Маршрутизации будут помогать с подключение и настройкой системы, а также бесплатно обучать логистов работе с платформой.