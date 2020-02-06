Яндекс.Метрика меняет дефолтную модель атрибуции

В отчетах с данными по источникам трафика Яндекс.Метрики, где раньше по умолчанию использовалась модель атрибуции «Последний переход», теперь будет применяться модель «Последний значимый переход».

Новая модель, в отличие от «Последнего перехода», позволяет сделать больше полезных выводов для продвижения сайта, а не для технического анализа. Например, понять, насколько хорошо отработали те или иные каналы привлечения пользователей.

Из-за смены модели атрибуции по умолчанию трафик перераспределится между источниками: внутренних переходов и прямых заходов станет меньше, переходов из других источников — больше.

При необходимости переключить модель атрибуции обратно на «Последний переход» можно в любой момент.

Чем отличаются разные модели и зачем они нужны, подробно описано в Помощи и в обучающем видео.

Отметим, что Яндекс разрабатывает новую, облегченную версию кода счетчика Метрики, которая будет минимально сказываться на быстродействии даже самых сложных и «тяжелых» сайтов. По сравнению с текущей версией кода, тестовая сборка весит в пять раз меньше — и загружается в пять раз быстрее.

Подать заявку на участие в закрытом бета-тестировании можно уже сейчас, заполнив короткую форму.