В Яндекс.Метрике появился отчет для сравнения окупаемости рекламных каналов

В интерфейсе Метрики появилась возможность сравнивать расходы и ROI по всем рекламным каналам. Оценивать окупаемость можно не только для всего канала целиком, но и для отдельных кампаний или даже конкретных ключевых фраз. Помимо этого, в новом отчёте можно отслеживать стоимость целевого действия, конверсионность, доход и другие показатели.

Окупаемость канала рассчитывается в интерфейсе Метрики автоматически. Для этого нужно добавить в Метрику данные о расходах на рекламу и о полученном доходе.

Данные по расходам и ROI Директа появляются в новом отчете автоматически, их не нужно дополнительно загружать в Метрику. Чтобы сравнить расходы и ROI по нескольким рекламным каналам, достаточно просто выгрузить статистику из рекламных кабинетов и загрузить ее в Метрику удобным способом — вручную в csv-файле, по API или с помощью коннектора от Аlbato или Streammydata.

Дмитрий Качмар, коммерческий директор Яндекса:

«В Метрике мы постепенно создаем доступную систему сквозной аналитики, которая позволит получать исчерпывающую информацию об эффективности своего продвижения. Отчет по ROI и расходам на рекламу — большой шаг в этом направлении. Он поможет быстро выявлять каналы продвижения, которые окупаются лучше всего, и оптимальнее распределять рекламный бюджет. В будущем мы добавим и другие возможности для сквозной аналитики».

Напомним, в конце апреля в Директе появилась возможность оплаты по модели CPA. Это решение позволяет рекламодателям перейти от модели оплаты за тысячу показов или за клики к оплате за достижение нужных рекламодателю целей.

