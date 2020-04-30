Яндекс тестирует оплату рекламы по модели CPA

Яндекс запускает открытое тестирование оплаты рекламы по модели CPA — «Оплата за конверсии». Это решение позволяет рекламодателям перейти от модели оплаты за тысячу показов или за клики к оплате за достижение нужных рекламодателю целей.

Дмитрий Качмар, коммерческий директор Яндекса:

«Мы понимаем, насколько непросто нашим клиентам поддерживать стабильность доходов в сегодняшней ситуации. Чтобы помочь им в привлечении заказов, мы открываем возможность оплаты за конверсии раньше намеченного срока. Эта опция поможет рекламодателям вкладывать средства в достижение только нужных целей, тем самым повышая эффективность управления бюджетом».

Новая модель оплаты нацелена на привлечение нужного рекламодателю объема конверсий. Именно за них будет списываться оплата. Таким образом можно будет вкладывать все средства в достижение конкретных целей и эффективнее использовать рекламный бюджет.

Желаемую цену конверсии рекламодатель указывает самостоятельно. Максимальная цена конверсии, которую можно задать — 5000 рублей.

Можно использовать оплату за конверсии для целей любого типа: добавление товара в корзину, заполнение лид-формы и др. Для каждой кампании необходимо выбрать одну цель.

«Оплату за конверсии» можно подключить во всех основных типах кампаний: текстово-графических, динамических объявлениях и смарт-баннерах (при условии указании цены конверсии на всю кампанию).

Для подключения необходимо выбрать автоматическую стратегию «Оптимизация конверсий» — вкладка «Средняя цена конверсии».

В параметрах стратегии нужно поставить переключатель «Оплата за конверсии» в активное положение и указать:

цель из Яндекс.Метрики,

цену конверсии,

лимит бюджета на неделю.

Включить или выключить переключатель «Оплата за конверсии» можно только в интерфейсе Директа. В дальнейшем редактировать настройки стратегии можно будет с помощью API или Директ.Коммандера.

«Оплата за конверсии» уже появилась в личных кабинетах многих клиентов и постепенно станет доступна большинству клиентов. Найти ее можно в настройках стратегии «Оптимизация конверсий». Рекламодатели, которые хотят присоединиться к тестированию, могут отправить заявку на участие в тесте или связаться со своим менеджером.

Также сегодня стало известно, что в рамках поддержки малого и среднего бизнеса, Яндекс запустил программу поддержки паблишеров. Новая программа поможет им поддержать уровень доходов от рекламы в условиях нестабильности на рынке.